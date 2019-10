Sâltwinning yn de gaten hâlde: "Alsof de slager zijn eigen vlees keurt"

"Het is de slager die zijn eigen vlees aan het keuren is", seit Frank Petersen fan de Waadferiening. "Wij van WC Eend zeggen... Nou ja, vul het maar in. Ze moeten het doen van het Rijk en terecht. Maar hoe onafhankelijk is dat onderzoek?"

By de winning fan gas en sâlt moat it mynboubedriuw sels de delgong fan de boaiem en de effekten op de natuer yn de gaten hâlde. Eksterne bedriuwen lykas Altenburg en Wymenga hâlde dan yn opdracht fan de mynboubedriuwen yn de gaten wat der bart. It Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kontrolearret oft dat op goede wize dien wurdt en easket wêr nedich opheldering.

De Ofslútdyk en de platen

Dat bart ek by sâltwinning yn it Waadgebiet. Van Tuinen: "Yn it gebiet Havenmond hawwe wy op in ferskaat oan plakken peallen de grûn yn slein. Dy sitte op 28 meter djipte fêst op hurde ûndergrûn. Oan de hân fan dy punten kinnen wy mjitte wat de delgong fan de boaiem is. Ek sjogge wy nei de grutte fan de waadplaten. Dy groeie op it stuit en dat moat sa bliuwe. Dus as wy sâlt winne, moatte de platen groeien bliuwe, mar mei dat fan it Ryk minder hurd as no it gefal is." Yngenieursbedriuw Arcadis hâldt it foar Frisia yn de gaten.

Boaiemdelgong jout gjin problemen

Sûnt de komst fan de Ofslútdyk groeie de platen foar Harns. De ferwachting fan saakkundigen is dat dat noch wis oant 2050 trochgiet. Troch de sâltwinning mei dat effekt in bytsje fertrage wurde. Van Tuinen tinkt dat de boaiemdelgong gjin problemen opsmyt: "Dy wurdt opfongen troch natuerlike sedimintaasje. Dat hâldt yn dat it gat opfolle wurdt mei sân of slyk dat mei it getij oan-en ôffierd wurdt."

De Waadferiening is net oertsjûge fan dizze foarstelling fan saken. Petersen hellet it rapport 'De staat van het zout' oan fan it SodM: "Is de winning eigenlijk wel veilig en hoe zit het met het gevaar van instorting? Straks stort een caverne, zo'n put waar zout gewonnen wordt in, wat dan? Frisia doet een aanname maar is die niet veel te rooskleurig?"