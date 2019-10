Tjalling van der Goot sil fertochte moard Derk Wiersum ferdigenje

It advokatekantoar seit him bewust te wêzen fan de gefoeligens fan de saak, mar fynt dat it yn in demokratyske rjochtssteat essinsjeel is dat eltse fertochte goede rjochtshelp krijt. "Onze cliënt is slechts verdachte. In een rechtsstaat is het een fundamenteel recht om als verdachte voor onschuldig te worden gehouden totdat de onafhankelijke rechter anders heeft geoordeeld", skriuwt Anker & Anker op harren webside.