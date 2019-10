Tjalling van der Goot sil fertochte moard Derk Wiersum bystean

Van der Goot skreau nei de moard op Twitter: "Diep geschokt door het gewelddadig overlijden van confrère Derk Wiersum, Vreselijk nieuws." De moard waard sjoen as in oanslach op de rjochtssteat.

De man dy't fertocht wurdt fan belutsenens by de moard op advokaat Derk Wiersum waard op 1 oktober oppakt. Net lang dêrnei krige Van der Goot it fersyk om him by te stean. Dat fersyk hat er no akseptearre. De fertochte sit noch fêst yn beheining. Van der Goot mei dêrom noch gjin útspraken dwaan oer de ynhâld fan de saak.