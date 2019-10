Kursus foar boeren: hoe moatte sy houtwâlen en singels ûnderhâlde?

Yn de hjerst en yn de maitiid moat der behear wêze yn it gebiet. Foar it kapseizoen úteinset, wol Elan boeren dy't dielnimme mear witte litte oer it behear. It lânskip moat ûnderhâlden en somtiden wersteld wurde. Hieltyd mear lânskip wurdt troch boeren ûnderhâlden, want kwetsbere bisten sitte net altyd yn offisjele natuergebieten. Dêrom is der agrarysk natuerbehear.

Mear as 300 boeren

Der binne mear as 300 dielnimmers, it projekt sit fol. Dus der is in soad belangstelling. It ûnderhâld ek is nedich, want oars falt de boel om, ferwyldert it of groeit it ticht. Gerrit Tuinstra fan Landschapsbeheer Friesland leit út dat it net oeral goed gie, en dat der dêrom ek werstelprojekten binne. "Der binne wâlen mei grutte gatten, en somtiden moatte wy der ek ien folslein op 'e nij oanlizze." Der wurde behearkontrakten ôfsletten mei de boeren.