Measte Fryske wanbetellers soarchpreemje yn Ljouwert

Lanlik falt ús provinsje yn de middenmoat. 1,3% fan alle folwoeksen Friezen hat al seis moannen of langer syn soarchpreemje net betelle. De provinsje Flevolân is goed foar de measte wanbetellers; 2,2% fan de folwoeksen Flevolanners betellet al minstens seis moannen syn preemje net. Minsken dy't te let betelje en in betellingsregeling troffen hawwe, wurde troch it CBS net as wanbeteller sjoen.

Neffens it CBS is it totale oantal wanbetellers yn Nederlân mei 30 persint omleech gien sûnt de pyk yn 2014. Yn dat jier wiene der 298.000 Nederlanners mei in ûnoploste betellingsachterstân fan seis moannen of mear. Yn 2018 wiene dat der noch 206.000.