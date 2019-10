Grutte soargen oer útstjearren seldsume soarten

Ien fan de lêste soarten dy't op Skiermûntseach ferdwûn is, is de herminium (honingorchis). "Dat is een heel klein groen, geel orchideetje dat heerlijk naar honing ruikt. Het kwam hier vroeger met duizenden voor in enkele duinvalleien. In 2005 dachten we al dat we hem kwijt waren, maar sindsdien is hij in een paar duinvalleien weer opgedoken. Dit jaar hebben we er helemaal geen één meer kunnen vinden." En dêrmei hâld it net op. "Een soort waar we ons heel veel zorgen over maken, is het rozenkransje (roazekrânske, red.). Dat is een heel klein plantje met mooie roze bloemetjes.

Kwinerige populaasje

Het staat wat in de overgang van droog naar nat in de duinen. Vroeger was het echt heel algemeen, maar nu nog maar op een paar plekjes. Het is echt een kwijnende populatie." Mar it binne net allinnich planten dy't ferdwine: de blauwe hoanskrobber (blauwe kiekendief) briedt net mear yn it nasjonaal park en is allinnich winterdeis noch wolris te sjen. Uteinlik bliuwt der yn de wurden fan Jansen 'eenheidsworst' oer: "Als je steeds minder soorten planten hebt, krijg je ook minder insecten en ook steeds minder soorten vogels. Dat vind ik wel ontzettend jammer."