Frysk brânskildere rútsje út 1693 yn Tussen Kunst en Kitsch

Glês-saakkundige Kitty Laméris wie tige entûsjast oer it raamke. Sy lei út dat it nei alle gedachten mei oare rútsjes yn ien grutter raam sitten hat. Ein sechstjinde iuw koene se noch net grutte ramen meitsje. Op it brânskildere rútsje stiet ek in tekst.

Op it rútsje is fierder de sirurgyn sels te sjen, dy't in pasjint oan it ierlitten is en it bloed opfangt yn in skearbekken. Dy waard net allinne foar medyske doelen brûkt, want in sirurgyn wie faak ek barbier. It waard dus ek brûkt by it skearen. Op it rútsje binne op de eftergrûn ferskate ynstruminten te sjen, lykas skjirren en potsjes.