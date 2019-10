Sinne-auto TU Delft ûnderweis ôfbrând: de ein foar Willem Jelle Bellinga

De sinne-auto NunaX fan de TU Delft is op de lêste dei fan de World Solar Challenge yn Australië yn de brân flein. Der rekke net ien ferwûne: it begeliedingsteam, mei deryn Koudumer Willem Jelle Bellinga, wist bestjoerder Tim van Leeuwen út de auto te heljen. De auto is folslein ôfbrând. De auto lei op kop yn de wedstriid en moast noch in lytse 300 kilometer oant de finish. It is foar it earst yn 20 jier dat it team fan de TU Delft de finish net hellet.