Gemeente nimt noch gjin beslút oer liening oan Sybrandy's

Mei de liening fan de gemeente soe Sybrandy's ferhúzje nei it terrein De Hege Gerzen by Aldemardum. Jaarsma hie om de liening frege by de gemeente om mei it jild de ynboel fan it park oer te nimmen. De measte partijen wiene tebekhâldend yn it takennen fan it jild. De gemeente fynt dat Jaarsma earst besykje moatten hie om in liening by de bank oan te freegjen.

Alles oerwage

"It is in belangrike foarsjenning yn ús eagen. Mar we sille alles oerwage moatte en der dan in beslút oer nimme", seit wethâlder Frans Veltman.

Dêr is lykwols net in soad tiid foar. "Simon Sybrandy is dejinge dy't de kar makket oft er syn guod op 'e feiling set. De ûndernimmer moat beslute oft er akkoart giet mei de betingsten. En as gemeente moatte we in beslút nimme oer de liening", leit Veltman út.