Twa minsken ferwûne by auto-ûngelok yn Ljouwert

Op in krúspunt wie der in oanriding tusken twa auto's. Ferskate helptsjinsten waarden alarmearre, wêrûnder de brânwacht. Dy hoegde úteinlik net yn aksje te kommen. Der binne wol twa minsken nei it sikehûs brocht.

Hoe't it mei de ferwûnen is en wêrtroch't it ûngelok barre koe, is net dúdlik.