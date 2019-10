Johannes Kramer: "Fan de NRC oant Eelke Lok, se moasten my allegear ha"

Under oare yn lanlike deiblêden waard oer Kramer skreaun. De kollumnisten fan de NRC en de Volkskrant wiene net myld. Kramer: "Dat is net aardich. Mar de Steaten, dêr't je it foar dogge, sizze 'it hie sa net moatten, mar dochs in goed en moedich beslút om de angel derút te heljen'." Kramer ferwiist nei syn beslút om in streek te setten troch de ôfspraken oer de stikstôfoanpak, dy't de provinsjes earder dy wike nommen hiene.

"It wie net maklik, mar it wie wol it goede beslút om dy freed mei al dy minsken hjir it beslút te nimmen om de angel derút te heljen", seit Kramer. "Om tiid te keapjen en mei-elkoar yn gesprek te gean. Sa kinne we mei-elkoar dit hiel grutte stikstofprobleem foar ús provinsje oplosse."