Johannes Kramer nije boargemaster gemeente Noardeast-Fryslân

Johannes Kramer wurdt foardroegen as de nije boargemaster fan de gemeente Noardeast-Fryslân. Dat is niiskrekt bekend makke by de ekstra riedsgearkomste op it gemeentehûs yn Kollum. Kramer, dy't no noch deputearre is, wurdt dan de opfolger fan waarnimmend boargemaster Hayo Apotheker.