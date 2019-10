Provinsje wachtet mei nije stikstofregels earst op it Ryk

Van der Zanden fynt dat Kramer syn 'geloofwaardighheid' op it spul set hat: "Als college van Gedeputeerde Staten kun je je voorbereiden dat groepen mensen het niet met je eens zijn. Dan moet je niet in een uurtje buigen voor druk die op je af komt. Dat vind ik niet geloofwaardig. Ik vind het slap. Ik snap ook wel dat boeren heel boos zijn, maar als bestuurder moet je recht blijven staan en het uitleggen. Dat je zo buigt, dat vinden wij niet in orde."

Kramer hoegde wat Van der Zanden oanbelanget net op te stappen: "Dat zou ook niets oplossen, maar het moet wel afgelopen zijn dat het zo heen en weer geschoven wordt. Uiteindelijk moet het stikstofprobleem wel opgelost worden."

'Te min oerlis mei de sektor'

Kramer sels jout ta dat it kwa kommunikaasje better kinnen hie: "Der hat te min oerlis mei de sektor west. Dat rekkenje ik my oan. Dan mar swakke knibbels, sa't guon sizze." Hy fynt net dat de boeren troch syn hanneljen gelyk krigen ha: "It is mear it keapjen fan tiid, sadat der better neitocht wurde kin wat der wol barre moat." Hy sil ûnder oare sjen wat der barre moat foar boeren dy't al op koarte termyn útwreidzje wolle.