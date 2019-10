Bioboer út Rotstergaast net by boereprotest: "Boeren moatte yn de spegel sjen"

"Ik ha gjin problemen mei de stikstofregels sa't dy oankundige binne", seit De Jong. "Wat minister Schouten seit oer de stâlromte en fergunnings, dat is foar ús allegear bekend. Dat wisten we yn 2015 al. Dus it is neat nijs."

De pleats fan De Jong leit flakby in natuergebiet. "Dat is hjir himelsbreed in pear hûndert meter fanôf. Dêr moatte wy rekken mei hâlde as boer."

Gearwurkje mei de natuer

Dat hûnderten boeren yn Den Haag protestearje, is De Jong it net mei iens. "Se moatte sjen dat it ek oars kin. Natuerlik moat der in ynkommen tsjinoer stean, dat is wichtich. Mar mei de natuer moatst sjen wat der mooglik is, benammen by natuergebieten. Dat is minder yntinsyf, mear 'grondgebonden'. Dêrtroch kinst gewoan in goed ynkommen helje."