Frou stelt bústehâlder fan de frijster fan har man

De fertochte en it slachtoffer wennen doe noch yn in doarp yn de gemeente Ljouwert. De man fan de fertochte wie earder frjemdgien mei it slachtoffer. Dat like goed ôf te rinnen, oant de fertochte ûntduts dat har man op 'e nij mei deselde frou gie. Se had ûnder oare fia Instagram berjochten nei de frou stjoerd.

Begjin foarich jier wie de frou yn de wenning fan it stel west en hat se út de waskkoer slipkes en in bústehâlder stellen. Ek hat se in plysjerapport en in pear oplaadkabels meinommen. Se hat letter de spullen werom brocht, ynklusyf in weardebon om it goed te meitsjen. De fertochte wie sels net op de sitting oanwêzich. Neffens har advokaat koe se it emosjoniel net oan. De saak hat foar alle belutsenen in soad ympakt hân, se hawwe it doarp allegearre ferlitten.