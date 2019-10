Antonius-sikehûs Snits staakt: meiwurkers draaie sneinstsjinsten

It Antonius-sikehûs is ien fan de sikehûzen dy't meidocht oan de lanlike estafette-aksjes fan sikehûsstakingen. De oare sikehûzen yn de estafetterige binne it Noordwest Ziekenhuis yn Alkmaar en Den Helder, dy't tiisdei staakt hawwe, it HMC Westeinde yn Den Haag, dat tongersdei staakt, en de Antonius sikehûzen yn Nieuwegein, Woerden en Utrecht dy't ek op tongersdei stake. Dêrmei stiet de teller fan sikehûsmeiwurkers dy't yn oktober belutsen binne by cao-aksjes op sa'n 50.000 minsken.

Tsientûzenen meiwurkers binne al belutsen west by de sneinstsjinsten yn de sikehûzen troch it hiele lân. Kommende wike slúte wer goed 15.000 meiwurkers harren by de aksje oan. Yn it Antonius-sikehûs yn Snits wurkje sa'n 1.300 minsken. Der falle sa'n 200.000 meiwurkers ûnder de cao sikehûzen. Dizze minsken wurkje yn 83 sikehûzen en 30 revalidaasjesintra yn Nederlân.

By ferksate sikehûzen komme wurknimmers in oantal kearen byien foar in protestbyienkomst om kreft by harren easken te setten. Sy freegje harren Rieden fan Bestjoer te tekenjen foar stipe en om harren efter it personiel te stellen yn it konflikt mei wurknimmersferiening de 'Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen' (NVZ).

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ dielt in pamflet ûnder de soarchmeiwurkers út mei ynformaasje oer harren lêste bod. Neffens de fakbûnen jout dit in ferkeard byld. "De voorgestelde looptijd is 34 maanden, dat betekent zo'n 2,8 procent per jaar. De eenmalige 1.000 euro is bruto én naar rato van het dienstverband. En bovendien geldt de voorgestelde verhoging van de onregelmatigheidstoeslag maar voor ongeveer de helft van de ziekenhuismedewerkers", sizze de fakbûnen.

Boppedat hawwe de sikehûswurkjouwers de ferslechteringsfoarstellen fakkundich út it pamflet litten. It skrassen fan de bydrage fan de wurkjouwers oan de syktekostenfergoeding kost wurknimmers struktureel tusken de 200 en 400 euro netto yn it jier. Ek wolle de wurkjouwers de leantrochbetelling by sykte ferleegje. "Als je dus naar het hele plaatje kijkt, dan is het voorstel van de NVZ écht onvoldoende."