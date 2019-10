Glês op de A7 tusken Beetstersweach en De Tynje

Op de A7 fan Drachten rjochting Hearrenfean, tusken Beetstersweach en De Tynje leit glês op de dyk. De dyk is dêrom noch foar in part ôfsletten tusken dizze plakken. It glês leit sawol op de flechtstrook as de twa rydbanen. Ferkear rjochting Hearrenfean wurdt advisearre om fia Ljouwert te riden oer de A31 en A32.