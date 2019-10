Kolleezje moat foar 2020 mei plan doarpssintrum Donkerbroek komme

It kolleezje fan Eaststellingwerf moat foar 1 jannewaris mei in projektplan komme foar de bou fan in doarpssintrum yn Donkerbroek. It kolleezje hat in moasje fan de gemeenteried oernommen: it kolleezje wurdt no opdroegen yn oerlis mei it doarp gau wurk te meitsjen fan it projektplan dat ôfrûne simmer fan it doarp út oanbean is.