Argyfprojekt mei frijwilligers duorret troch in fersin langer as tocht

Troch de opmerksumens fan in frijwilliger die bliken dat der yn totaal net goed 199.000 scans, mar in lytse 446.000 scans ynfierd wurde moatte. Oft it in rekkenflater is of net: dêrmei is it projekt net mear sawat klear, mar noch net iens op de helte. Stilswijend binne de getallen yntusken oanpast.

In jier fierder

Eksakt in jier lyn setten Tresoar en VeleHanden útein mei it projekt. Yn in jier tiid binne der mear as 197.000 akten ynfierd: in hiele prestaasje. De put like sels hast klear te wêzen, mar no liket der dus noch wol in jier wurk by op te kommen. Neffens ien fan de frijwilligers moat noch útsocht wurde hoe't de ferkearde oantallen en persintaazjes sa lang oanholden binne troch de projektlieders.

Wat wurdt der dien?

Op de crowdsourcing-webside FryskeHannen binne daagliks tsientallen minsken dwaande om ferskate gegevens út ferstjerakten trochsykber te meitsjen. Yn de akten steane meastentiids ek âlders, partners, wenplakken en beroppen fan in ferstoarn persoan beskreaun. Troch dizze gegevens te indeksearjen, binne de data aanst better te brûken troch ûndersikers en minsken dy't mei (famylje)skiednis dwaande binne.

De ferstjerakten steane al online, mar sy binne op plak en namme fan de ferstoarne nei noch net trochsykber. Mei help fan frijwilligers wurde no folle mear gegevens út dy akten no ien foar ien (dûbel) ynfierd dêrnei nochris kontrolearre. Sa is der tenei in database mei noch mear famyljerelaasjes fan Friezen út it ferline. Wa't helpe wol, kin op de webside FryskeHannen terjochte.

Lanlik platfoarm

VeleHanden is in platfoarm foar argiven en musea dat opset is troch it bedriuw Picturae, nei't Stadsarchief Amsterdam it projekt 'Vele handen maken licht werk, open archieven door crowdsourcing' begûn. Yn 2016 kaam dêr in Fryske ferzje by: FryskeHannen. Tresoar brûkt it platfoarm sûnt dy tiid om mei help fan frijwilligers archyfmateriaal better tagonklik te meitsjen.