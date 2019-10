LIVEBLOG: Tûzenen boeren binne al yn Bilthoven, letter geane se nei Den Haag

Jitty van der Werf fan Farmers Defence Force is ek ûnderweis. "Meten is weten, dat is wat we wolle. We wolle dat se earlik mjitte. De sifers fan it RIVM wurde yn twivel lutsen. We wolle in statement meitsje en dêrom binne we ûnderweis nei it RIVM en Den Haag."

De opkomst is folle grutter as op 1 oktober. "Doe wienen der sa'n 200 trekkers en no binne der al 900 trekkers ûnderweis. We krije stipe fan boargers, der hingje spandoeken op fiadukten."

Se ferwachtet dat de sfear gemoedlik is, net dat der tastannen as yn Grins komme dêr't boeren de doar fan it provinsjehûs fernielden. "Dat is emoasje ûnder de boeren en dat mei wol sjoen wurde, mar wol op in bettere manier. We geane troch oant de ûnderste stien boppe is, we ha geduld."

Yn Den Haag wurde de boeren tasprutsen troch ûnder oare Geert Wilders en Thierry Baudet. "Dy wolle ús in hert ûnder de riem stekke."