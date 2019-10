LIVEBLOG: Drokte yn sintrums fan Ljouwert en Den Haag troch boereprotest

De boeren moatte har trekker parkearje by de A27, en dan rinne se nei it sportpark yn Bilthoven. Der stiet noch wol in trekker, dy is fan Alie en Rebecca fan Penjum. "We ha him der fanmoarn delset en dy bliuwt ek moai stean. As de sleutel der net yn sit, kin de trekker ek net fuort."

Se hoopje dat partijen wat neier ta elkoar komme. De mjittingen binne neffens har net goed. "Se moatte wat oars beslute sadat elk gewoan syn wurk dwaan kin."

Om 9.00 oere wurdt der praat. Om 11.30 oere geane de boeren troch nei Den Haag. "In statement hat altyd sin, we wurde sjoen en we hoopje dat de polityk it oppakt."