LIVEBLOG: Boeren tefreden oer aksjedei, fjouwer minsken oanholden

Ferslachjouwer Gerrit de Boer yn Den Haag: "It is in enoarm grutte groep boeren. It binne tûzenen. Maliefjild stiet wer grôtfol mei trekkers. Se ha in paad fûn fia de trambaan en de plysjebuskes koene harren net tsjinhâlde. It ferrint oant no ta relatyf rêstich, ek al is it hiel drok. Der wurdt ek ta oproppen om it net út de hân rinne te litten."

Ald-Steatelid Nynke Koopmans is der ek: "Ik stean in bytsje perpleks. It is fantastysk. It moat ek wat opsmite. Ik krij in rare knoop yn 'e mage fan wat yn de Twadde Keamer bart." Se hat gjin fertrouwen yn de stikstofsifers. "We moatte mjitte. En dan sjen wat der oan de hân is. Mar earst dy brief fan tafel, earst wachtsje. Je sjogge hoe oerstjoer oft de boeren hjirfan wurde."