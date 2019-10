"Iten moat net de hiele wrâld oer gean foardat it op ús panne leit"

Start Friese Voedselbeweging

Op it kongres yn Snits wie ek de offisjele start fan de Friese voedselbeweging. Dit is in alliânsje fan partijen dy't gong meitsje wolle mei de fiedseltransysje. Yn de Friese Voedselbeweging bondelje partijen út alle hoeken harren krêften: fan maatskiplike organisaasjes, natuer- en miljeu-organisaasjes, kennisynstellingen, konsuminte-organisaasjes, ûndernimmers, boeren en túnders.

Tegearre wolle sy derfoar soargje dat der in flinke beweging ûntstiet foar duorsum en sûn iten dat fan tichtby komt. "It is de bedoeling dat iten net de hiele wrâld oer giet foardat it op ús panne leit", leit Bregje Hamelynck út, wurdfierder fan de Friese Voedselbeweging. "It moat oars, mar dat moatte we tegearre dwaan mei de boer. Troch lokaal te iten, kinne we de lokale merk stypje."

No't we sa wend binne oan iten dat oer de hiele wrâld komt, liket dat in toer. Mar Bregje Hamelynck tinkt dat dat wol goed komt: "We moatte ûntdekke wat we hjir sels hawwe en wat hjir groeit. De studinten fan de Dutch Cuisine Oplieding meitsje in prachtich diner foar ús mei allegearre lokale produkten. Sa sjochst dat der sûne lokale produkten binne, dy't we miskien wol iten leare moatte."