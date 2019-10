Aldeberkeapster Sebastiaan Wolswinkel út Partij voor de Dieren setten

Yn in ferklearring lit de partij witte ta it beslút kaam te wêzen "nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten".

Wolswinkel is royearre. Hy kin him yn de partij noch keare ta de kommisje fan berop. Ruud van der Velden, algemien bestjoerslid en fraksjefoarsitter yn de gemeenteried fan Rotterdam, is troch it bestjoer beneamd ta ynterim foarsitter.

Machtsstriid

Yn de Partij voor de Dieren wie der sprake fan in machtsstriid oer de koers fan de partij. Moandei hie Nieuwsuur noch in ferslach oer Wolswinkel en de koers dy't er foar eagen hie foar de partij. Hy woe dêr graach diskusje oer, mar dat waard neffens him net wurdearre troch de rest fan de partij. "Ze hebben zich blijkbaar aangepraat dat ik een coup heb gepleegd", sei er yn de útstjoering.

De fraksje yn de Twadde Keamer lit witte dat it royemint in beslút is fan it bestjoer, dat net yn oerlis mei de fraksje naam is. Mar de fraksje stipet it bestjoer wol. Mear wol de fraksje net sizze, om't Wolswinkel noch yn berop gean kin tsjin it beslút.