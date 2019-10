Skylger boeren mei trekkers ûnderweis nei Den Haag

De boeren hawwe tiisdei de lêste boat fan Skylge ôf naam om oan wal te kommen. As se woansdeitemoarn de earste boat namen, soene se net op tiid yn Den Haag oankomme. Nei't se harren yn Harns sammele hiene, binne se fia Surch de sneldyk opgien. Se ride op dit stuit fia de Ofslútdyk nei Noard-Hollân.

Minister Grapperhaus fan Justysje en Feiligens hat tiisdei witte litten dat de demonstrearjende boeren net wolkom binne op it Binnenhôf. De gemeente Den Haag lit witte dat Definsje helpe sil mei it ôfsetten fan diken yn de stêd. De boeren meie demonstrearje, mar it is net de bedoeling dat dat op it Binnenhôf bart, sa seit minister Grapperhaus. As se oer de skreef geane, sil de ME neffens him klearstean.