Earste boeren mei trekkers ûnderweis nei Den Haag

Net wolkom

Minister Grapperhaus fan Justysje en Feiligens hat tiisdei witte litten dat de demonstrearjende boeren net wolkom binne op it Binnenhôf. De gemeente Den Haag lit witte dat Definsje helpe sil mei it ôfsetten fan diken yn de stêd. De boeren meie demonstrearje, mar it is net de bedoeling dat dat op it Binnenhôf bart, sa seit minister Grapperhaus. As se oer de skreef geane, sil de ME neffens him klearstean.