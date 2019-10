Danny Noppert strânet yn heale finale Players Championship

Yn de achtste finale wûn Noppert mei 6-4 fan Simon Whitlock en yn de kwartfinale mei 6-2 fan Andy Jenkins.

Noppert krige tiisdei ek te hearren dat er selektearre is foar de World Series of Darts Finals. Hy krige in saneamde 'wildcard'. De World Series wurde fan 1 oant en mei 3 novimber spile yn AFAS Live yn Amsterdam. It is foar it earst dat yn de haadstêd in grut ynternasjonaal dartstoernoai hâlden wurdt.