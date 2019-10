Kuikhorne in De Westereen beste camperplaats van Nederland

De prijs werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt. Bezoekers hebben op hun favoriete accommodaties, restaurant of dagje weg gestemd. Camperpark Kuikhorne werd vorig jaar in dezelfde categorie tweede.

Eigenaar Jittie Mozes vertelt dat ze weinig hebben veranderd aan het park. "We hebben eigenlijk niets anders gedaan: we zijn altijd onszelf en doen gewoon ons uiterste best. Meer kunnen we niet doen." Om nu de eerste prijs te bemachtigen is een mooie opsteker voor het park.

Volgens Mozes zit de kracht van het park in verschillende dingen. "We zijn gastvrij, weten veel over de omgeving en onze camperplaatsen staan aan het water." Naast een camperplaats kunnen mensen ook nog sloepjes huren of door de omgeving fietsen."