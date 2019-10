PvdD wol opheldering oer demonstraasjeregels yn Ljouwert

In oare fraach dy't de partij hat, is oft de plysje de boeren sommearre hat it Provinsjehûs te ferlitten. As dat net it gefal wie, wêrom dan net? Dêrneist wol de partij witte oft de plysje minsken oanhâlden hat of dat noch dwaan sil. Ta beslút: is it kolleezje it dermei iens dat it tajaan oan it skrassen fan de stikstofmaatregels woansdei it gefolch wie fan geweld of yntimidaasje?

Partidigens

Neffens de PvdD kin de ûnrêst fan ôfrûne woansdei resultearje yn polarisaasje. De partij ropt it kolleezje op om dy polarisaasje safolle mooglik tsjin te gean. "Onzes inziens is het daarbij ook van belang dat de burgemeester elke schijn van partijdigheid bijvoorbeeld een schijnbaar meegaandere houding aangaande protesten van boeren gezien zijn CDA-achtergrond - voorkomt en zijn partij-overstijgende rol hoog in het vaandel houdt.

It kolleezje hat noch gjin reaksje jûn op de fragen.