Kûkherne yn De Westereen bêste camperplak fan Nederlân

De priis waard dit jier foar de njoggende kear útrikt. Besikers ha stimme kind op harren favorite akkommodaasje, restaurant of dei fuort. Camperpark Kûkherne waard foarich jier yn deselde kategory twadde.

Eigner Jittie Mozes seit dat sy net in protte feroare hawwe oan it park. "Wy ha einliks neat oars dien. Wy binne altyd ússels en wy dogge ús bêst, mear kinne wy net dwaan." It is foar it park in moaie opstekker dat sy de priis no wûn hawwe.

Neffens Mozes leit de krêft fan it park yn ferskate dingen. "Wy binne gastfrij, wy hawwe folle ynformaasje fan de omjouwing en ús camperplakken stean moai oan it wetter." Neist in camperplak kinne minsken ek noch sloepkes hiere en fytse troch de omjouwing.