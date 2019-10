FIDEO: Taallessen oanpasse op skoalle: "Het spreken zelf, komt dan vanzelf"

Hieltyd minder skoalbern kieze foar de fakken Frânsk of Dútsk. De learlingen dy't de fakken wol folgje, ha dy talen faak net goed yn 'e macht as se harren diploma krije, sa sizze saakkundigen. Skoallen soene de taallessen oanpasse moatte. Dat gefoel hat ek Claudia Müller, learares Dútsk op it Stedelijk Gymnasium yn Ljouwert.