Boeren woansdei net wolkom op Binnenhôf; Definsje set strjitten ôf

Boeren ha oankundige dat se yn it hert fan de Haachske polityk sjen litte wolle hoe lilk oft se binne oer de stikstofmaatregels fan it kabinet. Se meie demonstrearje, mar it is net de bedoeling dat dat op it Binnenhôf bart, sa seit minister Grapperhaus. As se oer de skreef geane, sil de ME neffens him klearstean.

Definsje ek nei Den Haag

De gemeente is benaud dat de boeren mei harren trekkers yn it winkelgebiet by it Binnenhôf telâne komme. Om dat foar te kommen, wol de plysje dy strjitten ôfsette. Dêrfoar is kontakt opnaam mei Definsje, om't "de politie zelf niet beschikt over dit zware materieel en daarom is contact gezocht met Defensie. Zij beschikken namelijk over de zware verplaatsbare vrachtwagens die nodig zijn als flexibele robuuste wegafzetting".