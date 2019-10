It Amelân hat eigen 'broodfonds' foar ûndernimmers

By in 'broodfonds' soargje ûndernimmers foar harren eigen fersekering yn gefal fan sykte of arbeidsûngeschiktens. De ûndernimmers dy't hjir foar kieze, fine de preemjes fan de grutte fersekerders te heech.

Troch alle moannen in bedrach yn te lizzen soargje de belutsen ûndernimmers der foar dat der trochbetelle wurde kin at ien fan de dielnimmers yn it broodfonds siik is of tydlik troch omstannichheden net wurkje kin.