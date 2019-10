Aksjeboeren ferwachtsje mear Fryske trekkers as by earste demonstraasje

Neffens RTV Noord geane de boeren net nei it sûnensinstitút sels ta. In wurdfierder fan de gemeente Bilthoven seit dat it RIVM altyd goed berikber wêze moat. "Er liggen vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn en er staan voertuigen van de milieuongevallendienst, die gevaarlijke stoffen meet bij branden."

Dat in boereprotest yn Grinslân út de hân rûn is, hat neffens Van der Werf gjin ynfloed op it imago fan de boeren. "It fertrouwen is der noch, 86 persint fan de minsken stipet ús."