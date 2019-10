Fryske TikTokker Jesse hat mear as 100.000 folgers: "It is wol serieus, ja."

Jesse sit op de teäterskoalle fan D'Drive yn Ljouwert en wol letter graach fierder mei aktearjen. Foar no libbet er him hielendal út op TikTok. Mei dy app kinst filmkes fan 15 sekonden meitsjen, dêr'tst muzyk ûnder sette kinst en dy kinst dan diele op sosjale media. Mar dat is net it iennige dat mooglik is, seit Jesse. "Sûnder muzyk kinst in filmke fan bygelyks 60 sekonden meitsje, dus kinst ek lytse vlogjes derop sette."

Kreativiteit

Neffens Jesse stimulearret de app syn kreativiteit. "Der binne bygelyks ek bepaalde challenges, sa as ien dêr'tst yn dûnsje moatst. Kinst it altyd wer op dyn eigen manier útfiere en dat is dan hiel leuk. Kinst der echt dyn kreativiteit yn kwyt."