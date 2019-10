Tûzen apeltaarten: Lekker minder iten fergrieme

Yn de sintrale hal fan de Friese Poort yn Snits steane de studinten te wurkjen oan it opmeitsjen fan de apeltaarten. Se skile de apels, pleatse se yn it daai en meitsje de taart dernei of. En dat tûzen kear.

It is in soad wurk, mar studint Thijs Hoekstra hat it der foar oer. "Iedereen helpt mee en dan is het zomaar gedaan. Als je de taken maar goed verdeeld."

De studint is bot dwaande mei wêr't it iten wei komt. "Ik kijk altijd wel even of het product niet uit het buitenland komt. Want waarom zou je het van ver halen, als je het ook bij de lokale boeren kunt krijgen.