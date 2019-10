Neilittige provinsje makke sâltwinning ûnder Waadsee mooglik

Binnen it provinsjebestjoer bestiet de oertsjûging dat de Fryske sâltwinning net stopset wurde kin, om't de konsesje no ienkear foar 60 jier jûn is oan Frisia. Galema: "Ik ha my oertsjûgje litten dat dat in soad jild kostje soe. Dan moatte je de konsesje ôfkeapje en dat soe hûnderten miljoenen euro's kostje, sa waard sein troch amtners en it SodM (Staatstoezicht op de Mijnen)."

Ut de petearferslaggen fan de provinsje docht lykwols bliken dat der binnen it provinsjehûs en oare bestjoerslagen amper oant gjin kennis wie oer de konsesje foar de sâltwinning. Nearne yn de ferslaggen wurdt de fraach steld oft de oerheid wol meiwurkje moat oan in oergong nei de Waadsee. Nearne wurdt frege oft de sâltwinning net gewoan stopset wurde kin. Ut de ferslaggen wurdt net dúdlik dat ek mar ien de konsesje lêzen hat.

Iensidige ynformaasje

Yn de konsesje, yn hannen fan dizze omrop, stiet lykwols dat troch middel fan maatregels fan de minister (fan Ekonomyske Saken, red.) de sâltwinning stopset wurde kin as de boaiem tefolle sakket. Der is in maksimaal tal sintimeters boaiemdelgong fêstlein yn de konsesje en dat komt yn de tiid fan de protesten al yn sicht.

Hienen de belutsen amtners en bestjoerders de konsesje wol lêzen, dan hie dúdlik west dat Frisia sâlt winne mei mei in maksimale boaiemdelgong. As dy berikt is, moat it bedriuw ophâlde. De bestjoerders krije dus mar beheind en iensidige ynformaasje.