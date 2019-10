Grinslân lilk oer Frysk stikstofbeslút: "Niet verstandig dat ik dat zeg"

Deputearre Staghouwer begrypt de lilkens fan de boeren wol, seit er by RTV Noord. Hy hâldt fêst oan it belied dat syn kollega's yn Fryslân en Drinte yntusken ynlutsen ha.

Dat se dat dien ha, wekte ferwachtingen by de aksjeboeren yn Grinslân, en dêr wie Staghouwer net bliid mei, seit ferslachjouwer Mario Miskovic fan RTV Noord. "Zijn verbale en non-verbale reactie maken goed duidelijk dat Henk Staghouwer not amused was met het handelen van zijn buurprovincies."

Staghouwer sels seit der it measte net oer. "Ik denk niet dat het verstandig is dat ik hier voor de camera wat over ga zeggen."

"Dit is gebeurd. Ik kan niet spreken over de argumentatie van collegabestuurders en dat doe ik dus ook niet. Maar er gaat zeker over gesproken worden.'