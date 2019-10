Ljouwerter kafee De Nachtwacht siket dieder stellerij

cafenachtwacht

DADER GEZOCHT - Uit de kassa in de hoek van onze zaak is in de nacht van zaterdag op zondag rond 3:30 ongeveer €1000 gestolen. ••••• De dief krijgt tot 21:00 vanavond de kans het geld anoniem in een envelop bij ons door de brievenbus te gooien. ••••• Als dit niet gebeurt zetten wij alles op alles om de identiteit van de dief te achterhalen. Na 21:00 vanavond loven wij €250 uit voor de gouden tip die leidt tot de dader. Dit kan via een privé-bericht naar onze pagina of WhatsApp naar 0636197046. In beide gevallen blijft de identiteit van de tipgever volledig anoniem. ••••• Laten we daarnaast vooropstellen dat we enorm teleurgesteld zijn in deze actie. Dag en nacht werkt een team van barkeepers, proppers, uitsmijters, DJ’s, schoonmakers, communicatiemedewerkers en eventorganisators keihard samen voor maar één ding: jou de nacht van je leven bezorgen. Vervolgens worden we op deze manier belazerd, noem het gerust een klap in ons gezicht. ••••• Wij houden enorm veel van onze (vaste) gasten en doen ons best om het iedereen ontzettend naar de zin te maken. Dat daar dan iemand tussen loopt die het nodig vindt om ons te bestelen doet enorm veel pijn. ••••• Team @cafenachtwacht ••••• #leeuwarden #doelesteeg #N8W8