Leo Pieter Stoel wurdt nije boargemaster Amelân

Stoel wurket no noch yn it bedriuwslibben, by Aegon Asset Management. Fan 2015 tot 2019 wie hy foar de VVD lid fan de Fryske Provinsjale Steaten. Dêrfoar wie Stoel ûnder oare wethâlder toerisme, rekreaasje en ekonomy fan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ek is Stoel grut leafhawwer fan de wettersport. Sûnt 2000 is hy ynternasjonaal skiedsrjochter by syleveneminten.