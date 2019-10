Basketballers Aris winne dochs noch fan ZZ Leiden: 20-0

De basketballers van Aris Ljouwert hawwe de wedstriid tsjin ZZ Leiden fan ôfrûne sneon dochs noch wûn. Yn it Kealledykje waard yn earste ynstânsje mei 77-66 ferlern, mar it basketbalbûn hat it omset nei in reglemintêre 20-0 oerwinning foar Aris. Leiden spile nammentlik mei 'ongerechtigde' spilers.