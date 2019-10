Groanyske pine bestride mei Fryske virtual reality-bril

It Ljouwerter bedriuw Reducept hat in VR-bril ûntwikkele dy't ynset wurde kin by pinebestriding. It blykt in súkses te wêzen: al mear as 153 minsken brûke de bril, dy't yn septimber lansearre waard. Ien fan de sikehuzen dy't de bril as behanneling foar groanyske pine yn gebrûk naam, is it MCL yn Ljouwert. Ek by fysioterapie Fysio First yn Ljouwert sette se ynkoarten de VR-bril yn.

Brein foar de gek hâlde

Neffens Louis Zantema, ien fan betinkers fan de bril, wurde de harsens foar de gek hâlden mei de bril. "De bril soarget derfoar dat dyn brein sinjalen út dyn lichem oars ynterpretearret", seit Zantema. Hy wol it fergelykje mei in spannende film. "Je witte wol dat it net echt is, mar dyn harsens jouwe wol in sinjaal, wêrtroch'tsto it spannend fynst."