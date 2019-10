Sven Kramer hâldt botkniezing oer oan ûngelok yn Inzell

Ut de scan en in röntgenfoto die ek bliken dat it kreakbien oan de binnen- en bûtenbân fan de knibbel wol yntakt is.

Botsing

De mearfâldich olympysk kampioen wie sneon op syn fyts ûnderweis nei de iisbaan doe't er oanriden waard. In auto kaam út in útrit, mar joech Kramer gjin foarrang, wêrtroch't de twa mei-inoar yn botsing kamen. Kramer is ferromme, sjoen de ympakt fan it ûngelok hie it neffens him slimmer wêze kinnen. It is net wis hoelang't it revalidaasjeproses duorje sil, mar Kramer sil der alles oan dwaan om sa gau as mooglik wer op 'e lap te wêzen.

Wat de blessuere foar gefolgen hat op it wedstriidskema fan Kramer, wurdt wike foar wike besjoen. It earste toernoai dat op it programma stiet, is it World Cup kwalifikaasjetoernoai fan 1 oant 3 novimber yn Thialf.