Earste maraton op keunstiis yn Amsterdam is 'Wedstriid fan de wike'

Opfallend by de froulju is de namme fan Carien Kleibeuker op de dielnimmerslist. De reedrydster is yntusken 41 jier en hie ferline jier oanjûn dat se der mei ophâldt. "Mar we seagen dat se dizze wike wer op it iis stie en dat se op de dielnimmerslist stiet yn Amsterdam. We krije noch gjin kontakt mei har en har coach Jillert Anema docht der hiel skimich oer." Oare Fryske dielnimmers en kanshawwers binne Manon Kamminga, Bianca Bakker, Merel Bosma en Marijke Groenewoud.

By de manlju binne it de bekende nammen. "De ploech fan Jillert Anema stiet fansels altyd as favoryt op papier. Al wiene se ferline absolút net sa dominant as dat se wol west ha." Fryske toppers binne sânfâldich Nederlânsk kampioen Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma en Bob de Vries. "Mar dêrefter sit net safolle mear. It rint kwa Fryske toppers wol wat werom. Of better sein: der komme net echt nije Fryske toppers by."