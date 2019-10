FIDEO: Race mei auto's op sinne-enerzjy troch Australyske woestyn

Willem Jelle Bellinga fan Koudum is lid fan it Vattenfall Solar Team fan de TU yn Delft. By Top Dutch Solar Racing sit Eldert Zeinstra fan Snits, syn team stiet op it stuit 7e, it team fan Bellinga stiet op it 2e plak yn de race.

De solar-weinen race dizze hiele wike noch. Se binne snein start yn Darwin, yn it noarden fan Australië, en einigje freed fia ferskate kontrôlestops yn Adelaide, sa'n 3000 kilometer súdliker.