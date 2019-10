Fryske Motor bringt oade oan ambachten oer de hiele wrâld

"Dit is geweldich, prachtich, hjir ha we mei syn allen oan wurke. It hat in hiel skoft duorre", fertelt Titus Stallmann, ambachtsman fan de Hylper skilderkeunst. "De tentoanstelling is yn febrewaris iepene en we binne no oktober. Yn it begjin tocht ik 'wêr giet dit hinne' en no't it klear is, is it prachtich. In hiel soad ambachtsgebieten komme by elkoar. Earst ferwachtest net dat dat kin, mar it stiet der no."

"Alles falt no yn harmony by elkoar. It Harnzer tegelwurk is fan ûnderen ôf opboud mei in plato, dan komt it motorblok en dan komt it blauwe fan ús, sa krijst in moaie oergong."

Us Heit

Van Hove hat it keunstwurk 'Us Heit' neamd. "It is fansels in baas fan in ding, dus dat is wol tapaslik." Neffens Stallmann bynt dit keunstwurk minsken. "It is fan de gewoane man, ik ha neat mei motors, mar ik fyn it wol prachtich. It is Éric slagge om de minsken by elkoar te bringen. We wienen yn Marokko en ast dan sjochst dat de oar ek in ambachtsman is, falt alles yn ien. Dan brekt it iis. Praatst deselde taal."

De Fryske Motor wurdt taheakke oan de tentoanstelling Éric Van Hove: Fenduq. Dy is noch oant en mei 5 jannewaris 2020 te sjen.