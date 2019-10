Hast fjirtich sollisitanten foar dykgraaf by Wetterskip Fryslân

In fertrouwenskommisje praat de kommende tiid mei mooglike kandidaten. It algemien bestjoer draacht dan in gadingmakker foar oan Deputearre Steaten. Dêrnei wurdt de nije dykgraaf offisjeel beneamd troch de Kroon.

De ferwachting is dat de nije dykgraaf mei yngong fan 1 maart takom jier oan de slach giet.