Sportcast: "Cambuur hat in spilersfûns fan ien miljoen euro"

Yn dizze Sportcast wurdt praat oer de 'Heren van Cammingha', in groep fan sa'n tritich minsken dy't mei-inoar sa'n miljoen euro bydrage oan it spilersfûns. Dit fûns is oprjochte om de jierren oant it nije stadion te oerbrêgjen. Ard de Graaf: "We willen Cambuur zoveel smoel geven dat we als sportief welvarend het nieuwe stadion kunnen betreden."

Teloarstellende wedstriid

Op de koarte termyn is de doelstelling neffens Ard de Graaf 'de glimlach weer terugkrijgen'. Dat is neffens Arjen de Boer al slagge, al wie de wedstriid tsjin MVV net al te bêst.

Tsjin MVV waard it 0-0 yn in wedstriid dy't neffens De Boer 'net om oan te sjen' wie. Geert van Tuinen fynt lykwols net dat it likense spul in skande wie: "It is minskewurk. Dit kinne je in kear hawwe."

It ferdigenjende spul fan de thúsploech út Maastricht foel ek op, mar dêr sil Cambuur him op wapenje moatte, want 'dit gaan we in de toekomst veel vaker krijgen', seit De Graaf.