Prelude-oertinker Koen Zondag ferstoarn

Koen Zondag (1938-2019) syn lêste publikaasje ferskynde earder dit jier. Dêrfoar ynventarisearre er yn de argiven fan Tresoar de Fryske stavering. Syn analyze oer de perioade fan likernôch fan 1945-1976 waard it boek 'De staveringskwestje soarret noch'.

Twa jier lyn ferskynde it boek 'Dhr. is verward', dat oer syn sykteproses gie. Yn 2015 waard termkanker by Zondag konstatearre.