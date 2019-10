LONGREAD: Sâltwinning: wol skea, net folle baten

Op it earste gesicht liket sâlt yn neat op ierdgas. Nim allinnich al de opbringsten: de steatskas hat sûnt 1965 hast 417 miljard euro oan ierdgasbaten ynbard, wylst de opbringsten fan de konsesjes foar sâltwinning te ferwaarleazgjen binne. Yn it Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte wurdt in soad oar sâlt sein, mar neat oer de sâltbaten foar de Steat. Dy binne der dan ek net.

Yn dat opsicht is sâlt it 'lelijke eendje' fan de Nederlânske boaiemskatten. Dochs is sâlt nei ierdgas it wichtichste mineraal dat yn Nederlân wûn wurdt. Nederlân telt 16 winningsfergunningen foar sâlt; de lokaasjes befine har allegear yn it noarden en easten fan Nederlân. Yn 2018 waard 6,7 miljoen ton sâlt wûn. Nederlân is dêrmei nei Dútslân de twadde produsint fan sâlt yn Europa. Wrâldwiid stiet ús lân op it njoggende plak.

De sâltwinning hat altyd yn it skaad fan it gas stien, hielendal as it giet om it omtinken om de risiko's. Dat omtinken is der lokaal wol, mar it ûnderwerp stiet net skerp op de radar fan de nasjonale polityk. De risiko's en de maatskiplike kosten binne altyd bewust of net weiwiuwd.

Krekt as by de gaswinning. "In beide gevallen worden de risico's gebagatelliseerd, met als gezamenlijk motief economisch gewin. Het lijkt verdacht veel op elkaar", seit Adriaan Houtenbos, âld-NAM-meiwurker en sûnt 2000 ûnôfhinklik spesjalist op it mêd fan boaiemdelgong. Houtenbos hat jierren achterinoar om 'e nocht warskôge foar de boaiemdelgong as gefolch fan gaswinning yn Noard-Nederlân. Neffens him ferrint dy delgong rapper en ritiger as de achterhelle modellen fan de NAM foarsizze.

Hoewol't ûngelyk oer him tocht wurdt, wurdt Houtenbos tsjintwurdich wól serieus nommen. Hy waard as saakkundige útnûge by it alderearste rûnetafelpetear oer sâltwinning fan de fêste Keamerkommisje foar Ekonomyske Saken en Klimaat, yn septimber 2018. Yn syn position paper stelde Houtenbos dat ek by de sâltwinning, "in tegenstelling tot de gangbare mening in de sector, aardbevingen ontstaan. Aardbevingen door zoutwinning leveren dezelfde schade op als die door gaswinning". Houtenbos seit dat by alle ynsidinten dy't der de ôfrûne jierren west ha, gjinien "vóór aanvang van de winning als reële mogelijkheid werd onderkend".